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Байден подтвердил существование документа о компромате на Трампа

13.01.2017 02:34
В офисе Байдена подтвердили, что разведка информировала о докладе с информацией о компромате вице-президента и президента США
Байден подтвердил существование документа о компромате на Трампа
Джо Байден (фото - EPA)

Вице-президент США Джо Байден подтвердил, что ему и президенту Бараку Обаме разведка сообщила о необоснованных утверждениях, что Россия может иметь компромат на избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

В офисе Байдена отметили, что ни он, ни Обама не запрашивали дополнительную информацию, но вице-президент прочел весь доклад на 35 страницах.

Обама при этом спросил: "Как это относится к делу?". 

10 января 2017 года онлайн-издание BuzzFeed опубликовало неподтвержденный достоверными источниками "документ", который якобы был передан Трампу американской разведкой США. В его тексте говорится, что у РФ "есть компромат" самого различного плана на 45-го американского президента.

У Трампа отрицают получение такого "доклада" и открещиваются от информации о том, что спецслужбы РФ собирали для него инсайд, а сам он в соцсети написал, что "это фальшивые новости - настоящая охота на ведьм".

Реагируя на скандал, редактор одного из американских таблоидов заявил, что "даже Трамп заслуживает журналистской честности". В WikiLeaks отметили, что стиль, в котором написал "доклад", и изложенные в нем факты "не демонстрируют достоверности".

Трамп отрицает все обвинения. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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