Байден подтвердил существование документа о компромате на Трампа

В офисе Байдена подтвердили, что разведка информировала о докладе с информацией о компромате вице-президента и президента США

Вице-президент США Джо Байден подтвердил, что ему и президенту Бараку Обаме разведка сообщила о необоснованных утверждениях, что Россия может иметь компромат на избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.



В офисе Байдена отметили, что ни он, ни Обама не запрашивали дополнительную информацию, но вице-президент прочел весь доклад на 35 страницах.



Обама при этом спросил: "Как это относится к делу?".