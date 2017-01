На военном аэродроме около Дамаска произошла серия взрывов

На востоке от столицы Сирии на военном аэродроме произошла серия взрывов. Об этом сообщает AFP.



После серии взрывов произошел пожар, дым видно из Дамаска.



Близкий к режиму Асада телеканал SANA TV сообщил, что аэродром разбомбили.



По источникам агентства, было несколько израильских авианалетов, в том числе и по территории аэродрома.



В армии пока не комментируют информацию.

VIDEO: Alleged footage of airstrikes against Mezzeh airport in Damascus #Syria. - @AlbinSzakola pic.twitter.com/JzJQc59sVs