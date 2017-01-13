На военном аэродроме под Дамаском произошла серия взрывов

Армия Асада пока не комментирует произошедшее; местный телеканал сообщает, что аэродром бомбили

На востоке от столицы Сирии на военном аэродроме произошла серия взрывов. Об этом сообщает AFP.



После серии взрывов произошел пожар, дым видно из Дамаска.



Близкий к режиму Асада телеканал SANA TV сообщил, что аэродром разбомбили.



По источникам агентства, было несколько израильских авианалетов, в том числе и по территории аэродрома.



В армии пока не комментируют информацию.

Ранее в Дамаске произошел теракт, жертвами которого стали по меньшей мере семь человек.



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