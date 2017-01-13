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На военном аэродроме под Дамаском произошла серия взрывов

13.01.2017 03:34
Армия Асада пока не комментирует произошедшее; местный телеканал сообщает, что аэродром бомбили
На военном аэродроме под Дамаском произошла серия взрывов
Фото: скриншот

На востоке от столицы Сирии на военном аэродроме произошла серия взрывов. Об этом сообщает AFP.

После серии взрывов произошел пожар, дым видно из Дамаска. 

Близкий к режиму Асада телеканал SANA TV сообщил, что аэродром разбомбили. 

По источникам агентства, было несколько израильских авианалетов, в том числе и по территории аэродрома.

В армии пока не комментируют информацию.

Ранее в Дамаске произошел теракт, жертвами которого стали по меньшей мере семь человек. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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