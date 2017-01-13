Объединение Кипра: решения нет, работа идет в технической площади

Переговоры на политическом уровне по воссоединению Кипра закончились тем, что стороны договорились передать дело на технический уровень экспертам

Переговоры об объединении Кипра и сепаратистского региона "Турецкая Республика Северного Кипра", проходившие в Женеве, 12 января завершились без подписания соглашения, однако с решением продолжить дискуссии на техническом уровне на следующей неделе. Об этом пишет местное издание Cyprus Mail.

О создании рабочей группы на техническом уровне договорились главы МИД Турции, Греции и Великобритании, президент Кипра Никос Анастасиадис и глава непризнанного Северного Кипра Мустафа Акынджи, а также представитель ЕС в качестве наблюдателя.

18 января группа приступит к работе. После того как эксперты наработают необходимый объем документов и решений, конференция по будущему острова снова соберется на политическом уровне.

Самой непримиримой частью диалога является тема собственности, которая принадлежала грекам-киприотам до военного вторжения Турции в 1974 году, и вопрос пребывания на Кипре контингента турецких войск.

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Остров был разделен на две части в 1974 году после турецкого вторжения, которому предшествовала попытка Афин инициировать переворот на Кипре. Одна треть острова на севере населена турецкими киприотами, а две трети на юге - греками.

В конце ноября 2016 года провалился предыдущий раунд переговоров об объединении Кипра.

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