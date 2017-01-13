США перестанут выдавать грин-карты нелегальным мигрантам с Кубы
Президент США Барак Обама принял решение прекратить выдавать вид на жительство гражданам Кубы, попавшим на территорию Соединенных Штатов без виз, передает Би-би-си.
Новые ограничения для кубинских эмигрантов вступают в силу немедленно. Об этом сообщили ведущие мировые информационные агентства со ссылкой на собственные источники.
Сейчас граждане Кубы могут претендовать на вид на жительство в США по так называемому принципу "мокрые ноги - сухие ноги". Это означает, что каждый кубинец, ступивший на территорию США, получает право на легализацию. А эмигранты, задержанные береговой охраной США в море, высылаются обратно на родину.
Такие правила были введены в 1995 году тогдашним президентом США Биллом Клинтоном с целью регулирования миграции кубинцев по морю.
Остров Куба и побережье американского штата Флорида разделяют всего 145 километров, которые и пытаются преодолеть мигранты.
Отмена прежней политики стала результатом длительных переговоров Вашингтона и Гаваны.
Правительство Кубы уже приветствовало решение Белого дома, назвав его "важным шагом вперед в двусторонних отношениях".
Покидающий свой пост 20 января президент США Барак Обама приложил немало усилий для нормализации отношений с Кубой.
6 января Куба впервые за 50 лет заключила договор с США на поставку легального экспортного груза.
В конце 2014 года Гавану посетил действующий президент США Обама. После этого Штаты ослабили действие некоторых санкций против Кубы.
Reuters отмечает, что первая поставка по контракту запланирована на 18 января - за два дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Трамп в ходе предвыборной кампании угрожал приостановить нормализацию кубинско-американских отношений, "пока не получит условий получше".
Ранее возобновились регулярные пассажирские перевозки между США и Кубой.
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