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США перестанут выдавать грин-карты нелегальным мигрантам с Кубы

13.01.2017 09:19
Президент США Барак Обама принял решение прекратить выдавать вид на жительство гражданам Кубы, попавшим на территорию Соединенных Штатов без виз
США перестанут выдавать грин-карты нелегальным мигрантам с Кубы
Барак Обама и Рауль Кастро (фото - EPA)

Президент США Барак Обама принял решение прекратить выдавать вид на жительство гражданам Кубы, попавшим на территорию Соединенных Штатов без виз, передает Би-би-си.

Новые ограничения для кубинских эмигрантов вступают в силу немедленно. Об этом сообщили ведущие мировые информационные агентства со ссылкой на собственные источники.

Сейчас граждане Кубы могут претендовать на вид на жительство в США по так называемому принципу "мокрые ноги - сухие ноги". Это означает, что каждый кубинец, ступивший на территорию США, получает право на легализацию. А эмигранты, задержанные береговой охраной США в море, высылаются обратно на родину.

Такие правила были введены в 1995 году тогдашним президентом США Биллом Клинтоном с целью регулирования миграции кубинцев по морю.

Остров Куба и побережье американского штата Флорида разделяют всего 145 километров, которые и пытаются преодолеть мигранты.

Отмена прежней политики стала результатом длительных переговоров Вашингтона и Гаваны.

Правительство Кубы уже приветствовало решение Белого дома, назвав его "важным шагом вперед в двусторонних отношениях".

Покидающий свой пост 20 января президент США Барак Обама приложил немало усилий для нормализации отношений с Кубой. 

6 января Куба впервые за 50 лет заключила договор с США на поставку легального экспортного груза.

В конце 2014 года Гавану посетил действующий президент США Обама. После этого Штаты ослабили действие некоторых санкций против Кубы.

Reuters отмечает, что первая поставка по контракту запланирована на 18 января - за два дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Трамп в ходе предвыборной кампании угрожал приостановить нормализацию кубинско-американских отношений, "пока не получит условий получше".

Ранее возобновились регулярные пассажирские перевозки между США и Кубой.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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