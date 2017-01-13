США перестанут выдавать грин-карты нелегальным мигрантам с Кубы

Президент США Барак Обама принял решение прекратить выдавать вид на жительство гражданам Кубы, попавшим на территорию Соединенных Штатов без виз

Президент США Барак Обама принял решение прекратить выдавать вид на жительство гражданам Кубы, попавшим на территорию Соединенных Штатов без виз, передает Би-би-си.

Новые ограничения для кубинских эмигрантов вступают в силу немедленно. Об этом сообщили ведущие мировые информационные агентства со ссылкой на собственные источники.

Сейчас граждане Кубы могут претендовать на вид на жительство в США по так называемому принципу "мокрые ноги - сухие ноги". Это означает, что каждый кубинец, ступивший на территорию США, получает право на легализацию. А эмигранты, задержанные береговой охраной США в море, высылаются обратно на родину.

Такие правила были введены в 1995 году тогдашним президентом США Биллом Клинтоном с целью регулирования миграции кубинцев по морю.

Остров Куба и побережье американского штата Флорида разделяют всего 145 километров, которые и пытаются преодолеть мигранты.

Отмена прежней политики стала результатом длительных переговоров Вашингтона и Гаваны.

Правительство Кубы уже приветствовало решение Белого дома, назвав его "важным шагом вперед в двусторонних отношениях".

Покидающий свой пост 20 января президент США Барак Обама приложил немало усилий для нормализации отношений с Кубой.

6 января Куба впервые за 50 лет заключила договор с США на поставку легального экспортного груза.

В конце 2014 года Гавану посетил действующий президент США Обама. После этого Штаты ослабили действие некоторых санкций против Кубы.



Reuters отмечает, что первая поставка по контракту запланирована на 18 января - за два дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.



Трамп в ходе предвыборной кампании угрожал приостановить нормализацию кубинско-американских отношений, "пока не получит условий получше".

Ранее возобновились регулярные пассажирские перевозки между США и Кубой.

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