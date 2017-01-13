Размещение комплексов THAAD в Южной Корее: Китай и РФ против

Китай и Россия обещают контрмеры в случае развертывания американской системы ПРО в Южной Корее

Китай и Россия выразили обеспокоенность по поводу планов США развернуть системы противоракетной обороны в Южной Корее. Об этом сообщает государственная служба новостей Китая Синьхуа.

Пекин и Москва пообещал прибегнуть к контрмерам, договорившись предпринять дальнейшие контрмеры "для охраны интересов двух стран и стратегического баланса в регионе".Страны не конкретизировали содержания своих возможных действий, сообщает агентство.

"Представители КНР и России в очередной раз выразили глубокую озабоченность и решительно выступили против действий США и Республики Корея по размещению американских комплексов ПРО THAAD на южнокорейской территории, призвав Вашингтон и Сеул уважать озабоченности Китая и России в области безопасности и прекратить процесс размещения", - говорится в сообщении.

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В апреле 2016 года Пентагон объявил о размещении противоракетных комплексов THAAD в Южной Корее, предназначенных для перехвата ракет КНДР. Полностью систему развернут в Южной Корее до конца 2017 года.



В Пекине неоднократно заявляли, что Китай решительно выступает против размещения THAAD на корейском полуострове, и призывали к "уважению стратегических интересов Китая в сфере безопасности". В Пекине опасаются, что ракеты комплекса могут "пробить" китайский барьер ПВО.

THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. ТHAAD в настоящее время является наиболее эффективной системой обороны от баллистических ракет средней дальности.

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