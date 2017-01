Эфир канала Конгресса США прервала трансляция Russia Today: видео

Эфир телеканала Конгресса США C-SPAN был прерван трансляцией телеканал российским пропагандистским телеканалом Russia Today. Об этом сообщает Twitter американского телеканала.

Инцидент произошел, когда телеканал транслировал обсуждения законопроектов, которые касаются комиссии по ценным бумагам и биржам.

Российским телеканал во время вмешательства в трансляцию показал материал, в котором глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщал о переговорах с несуществующей страной Сан-Эскобар.

"Мы не верим, что это была хакерская атака", - отмечается в сообщении.

Вещание телеканала C-SPAN восстановили в течение 10 минут.

Here's the moment Russia Today took over the C-SPAN1 feed. Unclear what happened. RT aired for about ten minutes before C-SPAN1 came back. pic.twitter.com/mhWVgCoFxF