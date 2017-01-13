Эфир канала Конгресса США прервала трансляция Russia Today: видео

Инцидент произошел, когда телеканал транслировал обсуждения законопроектов, которые касаются комиссии по ценным бумагам и биржам

Эфир телеканала Конгресса США C-SPAN был прерван трансляцией телеканал российским пропагандистским телеканалом Russia Today. Об этом сообщает Twitter американского телеканала.

Инцидент произошел, когда телеканал транслировал обсуждения законопроектов, которые касаются комиссии по ценным бумагам и биржам.

Российским телеканал во время вмешательства в трансляцию показал материал, в котором глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщал о переговорах с несуществующей страной Сан-Эскобар.

"Мы не верим, что это была хакерская атака", - отмечается в сообщении.

Вещание телеканала C-SPAN восстановили в течение 10 минут.

Here's the moment Russia Today took over the C-SPAN1 feed. Unclear what happened. RT aired for about ten minutes before C-SPAN1 came back. pic.twitter.com/mhWVgCoFxF - Timothy Burke (@bubbaprog) 12 января 2017 г.

Ващиковский ранее заявил в интервью телеканалу Polsat, что у МИД Польши есть возможность впервые провести переговоры со странами Сан-Эскобар и Белиз.

Позже представитель Министерства Йоанна Вайда объяснила заявление Ващиковского: "Сан-Эскобар - это оговорка. Министр Ващиковский имел в виду переговоры с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис".

Разведка США указывает на причастность российских хакеров к атакам на серверы в США и называет заказчиком спецоперации лично Владимира Путина. Кремль уже назвал обвинения Белого дома "охотой на ведьм".

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5 января 2017 года разведка США получила "убедительные доказательства", что Москва передала сайту WikiLeaks похищенные хакерами с серверов Демпартии данные через некую третью сторону. 6 января власти США заявили, что установили посредников, которые передали Wikileaks украденные электронные данные.

8 января будущий начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что избранный президент США Дональд Трамп признает, что РФ стоит за кибератаками на выборы в США и может предпринять ответные действия.

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