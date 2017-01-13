U2 решила отложить выход нового альбома из-за победы Трампа

Музыканты группы U2 объяснили это желанием переосмыслить происходящее в мире, и как это правильно отразить в своей музыке

Рок-группа U2 решила отложить выход своего нового альбома Songs Of Experience в связи с избранием Дональда Трампа президентом США. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

Как объяснил гитарист группы Эдж, музыканты решили переосмыслить происходящее в мире, и как это правильно отразить в своей музыке.

"Это потому, что он (альбом, - ред.) был написан в основном, я имею в виду около 80 процентов альбома, до 2016 года, но большинство из песен было написаны в начале 2016 года, и теперь, как я думаю, вы согласитесь, мир изменился", - рассказал Эдж.

Теперь группа сосредоточится на туре в поддержку их предыдущего альбома The Joshua Tree.

9 января Трамп назвал Мерил Стрип одной из самых переоцененных актрис Голливуда в ответ на ее критические комментарии на церемонии вручения премии Золотой глобус. Стрип, получившая награду за выдающиеся заслуги в кинематографе, во время своей речи вспомнила случай, когда Трамп спародировал журналиста с инвалидностью. Это, по словам актрисы, "разбило ей сердце". Имени Трампа она не упомянула.

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