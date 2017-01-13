Причисленные к "агентам Запада" социологи судятся с РФ в ЕСПЧ

Определив социологов "Левады" в "иностранные агенты", Минюст РФ нарушил их права по двум статьям Евроконвенции о защите прав человека, сказал адвокат

Российская неправительственная организация социологов Левада-центр подала жалобу в Европейский суд по правам человека на Минюст РФ из-за внесения их в реестр "иностранных агентов". Об этом со ссылкой на заявление адвоката Ильнура Шарапова пишет служба Би-би-си.

Социологи считают, что российский Минюст, причислив Леваду-центр к "иностранным агентам", нарушил их права по двум статьям Европейской конвенции о защите прав человека. Речь идет о статьях 11 и 14 - нарушение прав на свободу собраний и дискриминация по принципу сферы деятельности.

Левада-центр был признан "агентом" на основании высказываний сотрудников организации, которые говорили о результатах своих исследований, говорится в жалобе. Эти высказывания признали политической деятельностью, но четких критериев, что это такое, в законе нет, сетуют социологи.

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Директор центра Лев Гудков высказывал предположение, что поводом мог стать опрос, показавший резкое падение рейтинга путинской партии Единая Россия. В одном из выступлений он назвал действующую в РФ систему власти "мафиозной и коррумпированной". Пропутинское движение Антимайдан заявило, что социологи "получают деньги от Пентагона".

Компанию подвергли усиленному госконтролю и оштрафовали на 300 тысяч рублей (около пяти тысяч долларов) за отказ самостоятельно регистрироваться в качестве "агента".

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