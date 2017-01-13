Дизельный скандал: топ-менеджеру Volkswagen грозит 169 лет тюрьмы

Суд в Детройте оставил под арестом топ-менеджера VW Оливера Шмидта, обвиняемого в причастности к дизельгейту, отказав в освобождении под залог

Окружной суд Детройта вчера, 12 января, оставил под арестом топ-менеджера немецкой компании Volkswagen Оливера Шмидта, обвиняемого в причастности к манипуляциям с экологическими стандартами в США. Об этом сообщает DW.

Если его вина будет доказана, ему грозит до 169 лет лишения свободы.

Помимо Шмидта, власти США обвиняют в причастности к дизельгейту еще пятерых топ-менеджеров Volkswagen: Хайнца-Якоба Нойссера, Йенса Хадлера, Ричахарда Доренкампа, Бернда Готтвайса, Юргена Петера.

"Однако все они находятся в Германии, и американские власти сомневаются, что им удастся добиться их экстрадиции", - отмечает издание.

Оливер Шмидт с 2012 по февраль 2015 года возглавлял подразделение, отвечающее за экологические стандарты и технические разработки в штате Мичиган, а затем до сентября 2015 года работал под руководством Нойссера, в частности над технологическими решениями по уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

11 января сообщалось, что Volkswagen AG согласился выплатить США $4,3 млрд для урегулирования дизельного скандала, связанного с нарушениями концерном экологических норм.

Скандал вокруг Volkswagen - Дизельгейт, разгорелся в сентябре 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США уличило немецкую компанию в использовании программного обеспечения, которое влияло на работу двигателей. Программа включала фильтры при прохождении тестов на количество вредных веществ в выхлопных газах и выключала их при обычной эксплуатации. Уровень загрязнения при этом отличался в разы. Этим компания нарушила закон США о чистоте воздуха.

9 января Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало топ-менеджера автоконцерна Volkswagen Оливера Шмидта.

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