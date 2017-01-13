Непогода во Франции: есть пострадавшие, обесточены жилые дома
Из-за непогоды около 237 тысяч жилых домов остались обесточенными из-за ураганного ветра на севере и северо-востоке Франции. Об этом сообщает Le Figaro.
Глава МВД Франции Бруно Ле Ру сказал, что в результате непогоды около 50 человек получили незначительные телесные повреждения.
Погибших нет.
Зимняя буря сегодня ночью нанесла материальный ущерб в отдельных регионах. Порывы ветра достигали 146 м/ч. Было эвакуировано более одной тысячи человек.
В Пикардии без света остались 70 тысяч домов, в Нормандии - 65 тысяч.
Из-за непогоды в отдельных районах пришлось приостановить движение поездов, а в аэропорту Бове были отменены все рейсы.
Несколько школ также отменили занятия.
8 января сообщалось, что аномальные холода установились в первую неделю нового года в Европе.
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