Непогода во Франции: есть пострадавшие, обесточены жилые дома

В результате зимней бури погибших нет, сообщает МВД Франции

Из-за непогоды около 237 тысяч жилых домов остались обесточенными из-за ураганного ветра на севере и северо-востоке Франции. Об этом сообщает Le Figaro.

Глава МВД Франции Бруно Ле Ру сказал, что в результате непогоды около 50 человек получили незначительные телесные повреждения.

Погибших нет.

Зимняя буря сегодня ночью нанесла материальный ущерб в отдельных регионах. Порывы ветра достигали 146 м/ч. Было эвакуировано более одной тысячи человек.

В Пикардии без света остались 70 тысяч домов, в Нормандии - 65 тысяч.

Из-за непогоды в отдельных районах пришлось приостановить движение поездов, а в аэропорту Бове были отменены все рейсы.

Несколько школ также отменили занятия.

8 января сообщалось, что аномальные холода установились в первую неделю нового года в Европе.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.