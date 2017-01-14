РФ пытается подорвать отношения ЕС с США - спецслужбы ФРГ

В странах Европейского союза в течение многих лет отмечалось влияние России, которая пыталась обострить существующие социальные конфликты

Россия систематически пытается подорвать близкие отношения Европы и США. Об этом говорится в отчете спецслужб Германии федеральному правительству, который вскоре будет обнародован, сообщает Spiegel.

Отчет подготовили Федеральная разведывательная служба (BND) и Федеральное ведомство по защите конституции.

В своем отчете спецслужбы пришли к выводу, что в странах Европейского союза в течение многих лет отмечалось влияние России, которая пыталась обострить существующие социальные конфликты.

Федеральное правительство совещается, когда и в каком виде следует обнародовать отчет.

6 января спецслужбы США опубликовали часть доклада, которая доказывает, что РФ и лично президент Владимир Путин пытались помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах.

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