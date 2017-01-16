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Трамп хочет предложить РФ ядерную сделку взамен на отмену санкций

16.01.2017 01:30
Трамп готов отменить санкции против РФ, если с ней удастся договорится о сокращении ядерного вооружения
Трамп хочет предложить РФ ядерную сделку взамен на отмену санкций
Дональд Трамп (фото - EPA)

Избранный президент США Дональд Трамп хочет предложить России сделку: отменить санкции, если она сократит ядерные арсеналы. Об этом он сказал в интервью The Times, передает Reuters.

Трамп отметил, что хотел бы, чтобы арсеналы ядерного оружия США и России "очень существенно сократились".

"Против России ввели санкции - давайте посмотрим, можем ли мы заключить хорошие сделки с Россией. Для начала, я думаю, ядерное оружие нужно сокращать и очень существенно, это часть этого", - сказал 45-ый президент. 

Трамп также раскритиковал Россию за ее вторжение в гражданскую войну в Сирии, описывая это как "очень плохую вещь", которая приведет "к ужасной гуманитарной ситуации".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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