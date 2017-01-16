Авиакатастрофа под Бишкеком: названа предварительная версия

По какой причине турецкий грузовой самолет проскочил полосу, будет установлено только после расследования, отмечается в сообщении властей Киргизстана

Заместитель руководителя агентства гражданской авиации Киргизстана Бакыт Джунушалиев заявил, что транспортный самолет Boeing-747-400F турецкой авиакомпании Turkish Airlines при заходе на посадку проскочил взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог Киргизстана.

"Boeing заходил на посадку по курсу 255, то есть с востока на запад. По какой причине он проскочил полосу, будет установлено только после расследования. Можно лишь предположить, что пилот уходил на второй круг", - отметил Джунушалиев.

По его словам, полет самолета выполнялся по схеме 4+1: четыре члена экипажа и один сопровождающий.

"Мы пока не знаем, был ли сопровождающий на борту", - добавил он.

16 января сообщалось, что при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии потерпел крушение грузовой самолет Boeing 744 турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга в Бишкек.

Погибли 37 человек, из которых четыре члена экипажа

В сети появились первые видеозаписи с места крушения Боинга-747 авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Бишкека.

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