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Обвинившая Трампа в домогательстве женщина подала на него в суд

18.01.2017 03:58
Американка Саммер Зервос обвинила Трампа в клевете и уже подала на него иск в суд
Обвинившая Трампа в домогательстве женщина подала на него в суд
Саммер Зервос (фото - EPA)

Одна из женщин, которая обвинила Дональда Трампа в домогательстве, подала на избранного президента в суд иск о защите чести. Об этом сообщает The Washington Post.

Ранее Саммер Зервос обвинила Трампа в том, что в 2007 году он агрессивно целовал ее и хватал, когда она шла в свой дом в отеле Beverly Hills Hotel обсудить возможную работу в Trump Organization.

В своем иске Зервос утверждает, что Трамп оклеветал ее, когда отверг все ее обвинения, а также обвинил во лжи ее и остальных женщин, которые сделали заявления о насилии. 

Зервос сказала, что отзовет иск без требования материальной компенсации, если Трамп заберет свои слова о лжи назад.

В октябре 2016 года газета Washington Post опубликовала видео 2005 года, где Трамп оскорбительно и непристойно выражается о женщинах. "Ты можешь делать с женщинами все, что хочешь, если ты звезда", - говорит он телеведущему Билли Бушу в автобусе. 

Трамп рассказал о попытке соблазнить замужнюю женщину, сопровождая рассказ непристойными подробностями.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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