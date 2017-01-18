Обвинившая Трампа в домогательстве женщина подала на него в суд
Одна из женщин, которая обвинила Дональда Трампа в домогательстве, подала на избранного президента в суд иск о защите чести. Об этом сообщает The Washington Post.
Ранее Саммер Зервос обвинила Трампа в том, что в 2007 году он агрессивно целовал ее и хватал, когда она шла в свой дом в отеле Beverly Hills Hotel обсудить возможную работу в Trump Organization.
В своем иске Зервос утверждает, что Трамп оклеветал ее, когда отверг все ее обвинения, а также обвинил во лжи ее и остальных женщин, которые сделали заявления о насилии.
Зервос сказала, что отзовет иск без требования материальной компенсации, если Трамп заберет свои слова о лжи назад.
В октябре 2016 года газета Washington Post опубликовала видео 2005 года, где Трамп оскорбительно и непристойно выражается о женщинах. "Ты можешь делать с женщинами все, что хочешь, если ты звезда", - говорит он телеведущему Билли Бушу в автобусе.
Трамп рассказал о попытке соблазнить замужнюю женщину, сопровождая рассказ непристойными подробностями.
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