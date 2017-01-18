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Землетрясение в Италии: метро Рима эвакуировали

18.01.2017 14:07
Школьников некоторых школ Рима пришлось эвакуировать
Землетрясение в Италии: метро Рима эвакуировали
Фото: ansa.it

Несколько станций метро Рима эвакуировали из-за землетрясения. Об этом сообщает ANSA.

Меры безопасности были введены на станциях линий А и В.

Движение поездов приостановлено на линиях А, В и В1 - в метро проводится проверка вероятных повреждений.

Школьников некоторых школ Рима также эвакуировали.

28 декабря сообщалось, в сейсмоактивной зоне Вранча (Румыния) в восьми километрах от города Нережу в Румынии около 01.20 произошло землетрясение магнитудой 5,6. Центр подземных толчков находился на глубине 81 км.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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