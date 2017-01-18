Великобритания призвала Францию не наказывать за Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон убежден, что страны могли бы заключить соглашение о свободной торговле в интересах обеих сторон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал Францию не применять наказания для страны за выход из Европейского Союза. Об этом он заявил во время визита в Индию, комментируя заявление советника президента Франции Франсуа Олланда, что Париж не готов предложить Британии более выгодное соглашение за пределами единого рынка, пишет The Telegraph.

"Если господин Олланд хочет применять наказание для каждого, кто стремится вырваться (из ЕС - ред.), словно в каком-то фильме о Второй мировой войне, не думаю, что это путь вперед, к тому же это не в интересах наших друзей и партнеров", - подчеркнул Джонсон.

По его словам, кажется "абсолютно невероятным", что в ХХІ веке государства-члены ЕС "всерьез будут рассуждать над возобновлением таможенных сборов и т.п. с целью административного наказания Великобритании".

Джонсон убежден, что страны могли бы заключить соглашение о свободной торговле, которое было бы в интересах обеих сторон.

8 января 2017 года Тереза Мэй заявила, что скоро обнародует детальный план Brexit. Заключение торгового соглашения между Британией и ЕС может занять 10 лет.

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