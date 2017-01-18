В Польше планируют увеличить армию до 150 тысяч

К наиболее важным задачам министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич отнес размещение союзнических войск в Польше

Благодаря созданию войск территориальной обороны общая численность польской армии к 2019 году должна составить свыше 150 тыс. военнослужащих. Об этом в среду после встречи с главой польского правительства Беатой Шидло в рамках пересмотра работы министерств заявил во время пресс-конференции министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, передает Укринформ.

"После формирования прошлом году трех первых бригад (территориальной обороны, - ред.), на этот год запланировано формирование трех дежурных - двух в Мазовецком воеводстве и одной в Варминско-Мазурском (северо-восток РП). В целом, это приведет к росту польской армии минимум до 125-130 тыс. военнослужащих. Как известно, до 2019 года мы хотим, чтобы численность польской армии превысила 150 тыс. военнослужащих", - заявил Мацеревич.

Приоритетами оборонного ведомства на этот год он назвал реализацию проекта противовоздушной обороны среднего радиуса действия "Висла", а также киберзащиту, на которую будет потрачено свыше миллиарда злотых (около $250 млн).

По его словам, в этом году должно быть подписано соглашение о поставках для Морских сил трех подводных лодок.

Мацеревич отметил, что в этом году для нужд ВС Польши будет закуплено 16 вертолетов - по восемь для морских сил и сил спецопераций.

Глава польского оборонного ведомства отметил, что в текущем году есть шанс на закупку новых многоцелевых истребителей F-16.

“Мы рассматриваем поданные предложения и не исключаем приобретение большего количества F-16 в зависимости от условий, которые окончательно будут согласованы с американской стороной. Существует возможность, что в результате изменений в оборонных программах США будет создана возможность закупки значительного количества новых самолетов F-16”, - подчеркнул Мацеревич.

К наиболее важным задачам польский министр отнес также размещение союзнических войск в Польше. Он напомнил, что на западе РП будет расположена танковая бригада США, на северо-востоке страны - многонациональная бригадная боевая группа, основу которой будут составлять американские, британские и румынские солдаты, а также американская авиационная бригада с вертолетами на западе РП. Он отметил, что общее количество союзнических и американских войск, которые будут дислоцироваться в Польше, превысит 6 тыс. военнослужащих.

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