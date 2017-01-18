В Британии к киберзащите страны привлекают девочек-подростков

Девочки в возрасте от 13 до 15 лет примут участие в тестах на логику и кодирование, создание сетей и криптографию

Британское разведывательное агентство объявило конкурс среди девочек-подростков, которые проводят много времени в интернете, для подготовки к работе в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает ВВС.

Центр правительственной связи хочет привлечь больше тинэйджеров в сферу кибербезопасности.

Девочки в возрасте от 13 до 15 лет примут участие в тестах на логику и кодирование, создание сетей и криптографию.

Сейчас женщины составляют лишь 10% от общего количества сотрудников служб кибербезопасности во всем мире, говорят представители спецслужбы.

Соревнования являются частью национальной стратегии кибербезопасности, которую объявили в ноябре прошлого года. Она рассчитана на пять лет. Организацией займется новый Национальный центр кибербезопасности.

Объединившись в команды по четыре человека, юные участники соревнования будут выполнять задачи в дистанционном режиме на своих компьютерах. С каждым новым этапом сложность задач будет расти.

10 групп с наивысшим количеством баллов пригласят на финал соревнования под названием CyberFirst (КиберПервый), который пройдет в Лондоне.

Команда-победительница получит компьютерное оборудование для своей школы стоимостью в 1000 фунтов, а также индивидуальные призы.

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани назначен координатором по вопросам кибербезопасности при президенте США Дональде Трампе.

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