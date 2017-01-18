В Британии к киберзащите страны привлекают девочек-подростков
Британское разведывательное агентство объявило конкурс среди девочек-подростков, которые проводят много времени в интернете, для подготовки к работе в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает ВВС.
Центр правительственной связи хочет привлечь больше тинэйджеров в сферу кибербезопасности.
Девочки в возрасте от 13 до 15 лет примут участие в тестах на логику и кодирование, создание сетей и криптографию.
Сейчас женщины составляют лишь 10% от общего количества сотрудников служб кибербезопасности во всем мире, говорят представители спецслужбы.
Соревнования являются частью национальной стратегии кибербезопасности, которую объявили в ноябре прошлого года. Она рассчитана на пять лет. Организацией займется новый Национальный центр кибербезопасности.
Объединившись в команды по четыре человека, юные участники соревнования будут выполнять задачи в дистанционном режиме на своих компьютерах. С каждым новым этапом сложность задач будет расти.
10 групп с наивысшим количеством баллов пригласят на финал соревнования под названием CyberFirst (КиберПервый), который пройдет в Лондоне.
Команда-победительница получит компьютерное оборудование для своей школы стоимостью в 1000 фунтов, а также индивидуальные призы.
Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани назначен координатором по вопросам кибербезопасности при президенте США Дональде Трампе.
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