Трамп вступил в должность президента США
20.01.2017 19:00
Дональд Трамп официально вступил в должность 45-го президента Соеденинных Штатов
Дональд Трамп (фото - EPA)
Избранный президент США Дональд Трамп официально вступил в должность.
Сегодня около 19:00 по Киеву Трамп принес клятву президента США.
Сразу после этого над Капитолийским холмом раздастся 21 залп из артиллерийских орудий.
Трамп начал произносить свою первую речь в качестве главы Белого дома.
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