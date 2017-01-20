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Трамп вступил в должность президента США

20.01.2017 19:00
Дональд Трамп официально вступил в должность 45-го президента Соеденинных Штатов
Трамп вступил в должность президента США
Дональд Трамп (фото - EPA)

Избранный президент США Дональд Трамп официально вступил в должность.

Сегодня около 19:00 по Киеву Трамп принес клятву президента США.

Сразу после этого над Капитолийским холмом раздастся 21 залп из артиллерийских орудий.

Трамп начал произносить свою первую речь в качестве главы Белого дома.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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