Трамп назначил министра обороны США

Вчера Комитет Сената по делам вооруженных сил большинством голосов одобрил кандидатуры Джеймса Маттиса на пост главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп в первый день в должности подписал ряд распоряжений, в том числе о назначении Джеймса Маттиса главой Пентагона. Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Генерал Маттис - это наше первое утвержденное назначение", - констатировал Трамп, поставив подпись под документом.

Вчера Комитет Сената по делам вооруженных сил большинством голосов одобрил кандидатуры Джеймса Маттиса на пост министра обороны США.

Ранее Маттис заявлял, что США должны быть готовы противостоять поведению России в тех областях, где обе страны не могут сотрудничать.

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