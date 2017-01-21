В Италии в аварию попал автобус с детьми: больше десяти погибших
21.01.2017 08:55
В автобусе ехали около 50 детей из Венгрии в возрасте от 14 до 18 лет
Фото: ANSA
По меньшей мере 16 детей погибли в результате ДТП. Об этом сообщает BBC.
Как уточняет AFP, авария произошла на севере Италии около Вероны. В автобусе было около 50 пассажиров - дети из Венгрии в возрасте от 14 до 18 лет.
39 детей пострадали, их госпитализировали. По сообщению спасателей, автобус врезался в опору и загорелся.
Водитель также может быть среди жертв.
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