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В Италии в аварию попал автобус с детьми: больше десяти погибших

21.01.2017 08:55
В автобусе ехали около 50 детей из Венгрии в возрасте от 14 до 18 лет
В Италии в аварию попал автобус с детьми: больше десяти погибших
Фото: ANSA

По меньшей мере 16 детей погибли в результате ДТП. Об этом сообщает BBC.

Как уточняет AFP, авария произошла на севере Италии около Вероны. В автобусе было около 50 пассажиров - дети из Венгрии в возрасте от 14 до 18 лет.

39 детей пострадали, их госпитализировали. По сообщению спасателей, автобус врезался в опору и загорелся.

Водитель также может быть среди жертв. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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