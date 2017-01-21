Лидеры популистов Европы собрали съезд для обсуждения развала ЕС

Лидеры популистов Германии, Франции, Италии и Нидерландов - Фрауке Петри, Марин Ле Пен, Маттео Сальвини Герт Вилдерс - собрались обсудить развал ЕС

Около тысячи представителей европейских правопопулистских партий принимают участие в съезде фракции Европарламента "Европа наций и свобод", который начался в субботу, 21 января, в Кобленце. В ходе конгресса будут обсуждаться, в частности, выборы, которые пройдут в этом году в Германии, Франции и Нидерландах, сообщает DW.

Первой на съезде выступила глава фракции, председатель Национального фронта Франции, кандидат в президенты Марин Ле Пен, объяснившая популярность правых в Европе реакцией граждан на "диктат либеральных элит". Среди приехавших в Кобленц - голландский политик Герт Вилдерс и лидер итальянской правопопулистской "Лиги Севера" Маттео Сальвини. С речью выступит и Фрауке Петри одна из сопредседателей "Альтернативы для Германии" (АдГ). Целью фракции "Европа наций и свобод" объявлен развал еврозоны и Европейского Союза.

Открытие съезда сопровождалось демонстрацией против усиления правого популизма в Европе. По данным полиции, на нее вышли около 3 000 человек.

Ранее выяснилось, что поездку депутата Европарламента от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркуса Претцеля, мужа лидера АдГ Фрауке Петри, на оккупированный РФ украинский полуостров Крым в апреле 2016 года оплачивал российский фонд.

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