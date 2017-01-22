В Польше перевернулся американский грузовик с боеприпасами

По информации Министерства национальной обороны Польши, водитель автомобиля не учел погодных условий и превысил скорость движения

Грузовик со склада американской танковой бригады, процесс размещения которой проходит сейчас в Польше, в субботу вечером попал в ДТП на западе страны. Пострадали двое военнослужащих США, а на дороге оказались боеприпасы для танков M-1 Abrams. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на tvn24.pl.

"По предварительной информации, водитель потерял управление и съехал с дороги. Из американского грузовика высыпались танковые снаряды", - заявила представитель полиции города Зеленая Гура, вблизи которого произошло ДТП, Камила Видрих.

По информации Министерства национальной обороны Польши, водитель автомобиля не учел погодных условий и превысил скорость движения.

В автомобиле на момент ДТП пребывали двое американских военнослужащих, один из них попал в госпиталь.

Место происшествия было оцеплено военной жандармерией, полицией и спасательными службами, а дорогу исключили из движения.

На месте происшествия работали польские и американские саперы. Отмечается, что жилых поселений вблизи ДТП нет.

В рамках первой ротации командование бронетанковой бригады США, а также подчиненные батальоны будут дислоцироваться на военных объектах в населенных пунктах Жагань, Свентошув, Сквежин и Болеславец. В целом в состав бригадной боевой группы будут входить 3,5 тыс. военнослужащих, более 400 единиц гусеничной и более 900 единиц колесной техники, в частности 87 танков, 18 самоходных гаубиц калибра 155 миллиметров, 400 автомобилей "Хамви" и 400 БМП "Брэдли". Американские бригады будут пребывать в Польше, а также в других странах региона на ротационной основе в рамках операции Atlantic Resolve (Атлантическое решение).

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