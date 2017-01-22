Израиль расширяет строительство поселений вопреки резолюции ООН
Израиль одобрил строительство новых домов на палестинской территории в восточном Иерусалиме. Об этом сообщает Reuters.
Решение было принято через два дня после инаугурации президента США Дональда Трампа.
Действия Израиля противоречат принятой в Совете безопасности ООН резолюции, призывающей прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. США отказались ветировать резолюцию и воздержались от голосования.
Поскольку резолюции носят рекомендательный характер, вскоре после голосования премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что не будет выполнять "постындую" резолюцию и пересмотрит отношения с ООН.
Ранее Трамп раскритиковал резолюцию и поддержал премьер-министра Израиля.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20.01.17
08:50
-
вчера
11:00
-
20.01.17
19:24
-
20.01.17
18:58
-
20.01.17
18:34