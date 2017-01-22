Израиль расширяет строительство поселений вопреки резолюции ООН

Решение о строительстве Израилем новых поселений на палестинской территории противоречат принятой в Совбезе ООН резолюции

Израиль одобрил строительство новых домов на палестинской территории в восточном Иерусалиме. Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято через два дня после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Действия Израиля противоречат принятой в Совете безопасности ООН резолюции, призывающей прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. США отказались ветировать резолюцию и воздержались от голосования.

Поскольку резолюции носят рекомендательный характер, вскоре после голосования премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что не будет выполнять "постындую" резолюцию и пересмотрит отношения с ООН.

Ранее Трамп раскритиковал резолюцию и поддержал премьер-министра Израиля.

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