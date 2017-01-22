В Польшу прибыли первые американские ракеты JASSM-ER

Ранее Польша и США подписали контракт на сумму более €215 млн на закупку ракет типа JASSM и JASSM-ER

На авиабазу тактического значения Кшесины в Познани прибыли первые единицы американских высокоточных крылатых ракет Jassm Extended Range класса воздух-земля. Об этом сообщил вице-министр обороны Польши Бартош Ковнацкий, передает Радио Польша.

Как сообщается, Минобороны Польши подписало договор на покупку современных американских ракет типа JASSM и JASSM-ER на сумму 940 млн злотых (более €215 млн).

Ракеты типа JASSM и JASSM-ER могут совершать маневры на расстояние до 1000 километров и поражать цели на земле. Ими будут оснащены истребители F-16, расположенные на базах в Познани и городе Ласке.

Ранее сегодня сообщилось, что в Польше перевернулся американский грузовик с боеприпасами.

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