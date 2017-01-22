Премьер Британии: Заявления Трампа о женщинах неприемлемы

Тереза Мэй решила поднять вопрос высказываний Трампа после массовых протестов в Вашингтоне и Лондоне за высказывания президента США в адрес женщин

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала поднять вопрос о высказываниях Дональда Трампа о женщинах во время встречи с президентом США в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters.

Заявление Мэй последовало после того, как на протесты против Трампа вышли сотни тысяч женщин и мужчин в США, Австралии и Лондоне.

"Я уже говорила, что некоторые слова, которые Дональд Трамп адресовал женщинам являются неприемлемыми и за некоторые из них он уже извинился", - сказала премьер-министр.

"Когда я сяду (с Трампом за стол переговоров - ред.) я думаю, что самым большим заявлением, которое будет сделано о роли женщин, будет тот факт, что я буду там как женщина-премьер-министр. В любом случае, когда есть что-то, что я считаю неприемлемым, я не побоюсь об этом сказать Дональду Трампу", - добавила она.

7 января сообщалось, что Мэй будет первым лидером Европы, который посетит Трампа.

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