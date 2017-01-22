В США из-за мощных ураганов в двух штатах погибли 15 человек

В США в штатах Миссисипи и Джорджия по меньшей мере 15 человек погибли из-за сильных ураганов, обрушившихся на регион в субботу

В США по меньшей мере 11 человек погибли в результате сильных ураганов, обрушившихся на южную часть штата Джорджия в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщает CNN.

Количество смертей подтвердили в Службе по чрезвычайным ситуациям штата, отмечает издание. Специалисты оценивают ущерб.

По данным Associated Press, в Джорджии в результате торнадо получили травмы 23 человека.

В Национальной службе погоды США заявили, что большая южная часть штата остается под угрозой возникновения торнадо, некоторые районы - в очень высокой опасности.

Также метеорологи предупредили об опасности торнадо во Флориде и Алабаме.

Отмечается, что сильный ветер пришел в Джорджию из Миссисипи, где непогода также охватила большую часть юго-востока штата. В Миссисипи, по предварительным данным, от торнадо погибли четверо человек.

Больше всего в штате Миссисипи пострадали города Хэттисбург и Петал.

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