В Европе арестовали 75 нелегальных торговцев артефактами

Операция проводилась испанской полицией на территории 18 европейских стран

В Испании полиция объявила об аресте 75 человек в ходе международной операции по борьбе с контрабандой культурных ценностей. Об этом сообщает Би-би-си.

Информация о проведении операции и арестованных опубликована только сейчас, однако задержания проводились в ноябре 2016 года.

Как сообщается, в ходе рейдов в распоряжении полиции оказалось более 3000 украденных артефактов и произведений искусства, в том числе множество археологических находок.

В расследовании, которое возглавляли следователи Испании и Кипра, также принимали участие специалисты ЮНЕСКО и Интерпола.

14 мая 2016 года Эстония помогла Украине вернуть средневековый артефакт Меч викинга, который был незаконно вывезен с территории страны.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.