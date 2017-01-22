Во Франции в первом туре праймериз социалистов победил аутсайдер

По предварительным данным, представитель левого крыла Социалистической партии Франции Бенуа Амон набрал наибольшее количество голосов - 35,2%

Согласно предварительным данным первого тура праймериз во Франции, представитель левого крыла Социалистической партии, бывший министр образования Бенуа Амон набрал наибольшее количество голосов - 35,2%. На втором месте оказался бывший премьер Манюэль Вальс - он набрал 31,5% голосов. Об этом сообщает RFI.

Ранее фаворитом гонки считался Вальс.

Третье место с 18,8% голосов занял бывший министр экономики Арно Монтебур. Он уже признал свое поражение и выразил поддержку Амону.

Двое победителей по итогам первого тура должны встретиться во втором туре в следующее воскресенье.

Как отмечается, за несколько недель до праймериз левых французские социологи отказались от проведения опросов общественного мнения. Одной из причин такого решения был страх ошибиться в прогнозах (учитывая в частности слишком короткие сроки с момента определения семи кандидатов до начала теледебатов), как это было в случае с праймериз правых, когда прогнозировали победу Алена Жюппе, а в лидеры выбился Франсуа Фийон.

20 ноября сообщалось, что согласно соцопросу, за лидера Национального фронта, прокремлевского кандидата Марин Ле Пен готовы проголосовать 29% опрошенных французов.

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