Пророссийский Аграмунт переизбран президентом ПАСЕ
23.01.2017 13:13
Сделаю все, чтобы достойным образом управлять ПАСЕ несмотря на все сложности, с которыми сталкивается ассамблея, сказал Педро Аграмунт
Педро Аграмунт (фото - скриншот видео)
Парламентская ассамблея Совета Европы официально выбрала Педро Аграмунт на должность президента на 2017 год. Об этом сообщает Европейская правда.
"Переизбрание Аграмунта провели, избежав голосования по регламенту ассамблеи, поскольку переизбрание президента проводится автоматически, если на выборах президента есть только одна кандидатура. Ни один другой член ассамблеи не выдвинул свою кандидатуру", - отмечается в сообщении.
"Я сделаю все, чтобы достойным образом управлять ПАСЕ несмотря на все сложности, с которыми сталкивается ассамблея", - заявил Аграмунт.
Аграмунт был президентом ассамблеи в 2016 году.
"Переизбрание Аграмунта провели, избежав голосования по регламенту ассамблеи, поскольку переизбрание президента проводится автоматически, если на выборах президента есть только одна кандидатура. Ни один другой член ассамблеи не выдвинул свою кандидатуру", - отмечается в сообщении.
"Я сделаю все, чтобы достойным образом управлять ПАСЕ несмотря на все сложности, с которыми сталкивается ассамблея", - заявил Аграмунт.
11 октября вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий президента ассамблеи Педро Аграмунта.
10 октября, открывая осеннюю сессию ПАСЕ, Аграмунт заявил, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России.
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