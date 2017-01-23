Пророссийский Аграмунт переизбран президентом ПАСЕ

Аграмунт был президентом ассамблеи в 2016 году.



"Переизбрание Аграмунта провели, избежав голосования по регламенту ассамблеи, поскольку переизбрание президента проводится автоматически, если на выборах президента есть только одна кандидатура. Ни один другой член ассамблеи не выдвинул свою кандидатуру", - отмечается в сообщении.



"Я сделаю все, чтобы достойным образом управлять ПАСЕ несмотря на все сложности, с которыми сталкивается ассамблея", - заявил Аграмунт.