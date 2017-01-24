Сенат США утвердил нового главу ЦРУ

Новым главой разведывательного управления США стал Майк Помпео

Сенат США утвердил Майка Помпео на должность главы Центрального разведывательного управления. Об этом сообщает The Washington Post.

Как директор ЦРУ, Помпео будет отвечать за управление глобальной шпионской сетью в период нарастающих проблем безопасности, в том числе возобновления агрессии со стороны России, ядерных амбиций Северной Кореи и угрозы со стороны террористической группировки Исламское государство.

Как отмечается, первоначально у Помпео будет другая задача - наладить отношения между президентом США Дональдом Трампом и ЦРУ.

Ранее Трамп заявлял о необходимости сократить штат управления.

12 января Помпео обвинил Россию в создании угрозы для Украины и Европы, но не для экстремистской группировки Исламское государство.

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