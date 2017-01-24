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Сенат США утвердил нового главу ЦРУ

24.01.2017 03:17
Новым главой разведывательного управления США стал Майк Помпео
Сенат США утвердил нового главу ЦРУ
Майк Помпео (фото - ЕРА)

Сенат США утвердил Майка Помпео на должность главы Центрального разведывательного управления. Об этом сообщает The Washington Post.

Как директор ЦРУ, Помпео будет отвечать за управление глобальной шпионской сетью в период нарастающих проблем безопасности, в том числе возобновления агрессии со стороны России, ядерных амбиций Северной Кореи и угрозы со стороны террористической группировки Исламское государство.

Как отмечается, первоначально у Помпео будет другая задача - наладить отношения между президентом США Дональдом Трампом и ЦРУ.

Ранее Трамп заявлял о необходимости сократить штат управления.

12 января Помпео обвинил Россию в создании угрозы для Украины и Европы, но не для экстремистской группировки Исламское государство.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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