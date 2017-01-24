Меркель: Глобальные проблемы не решаются изоляцией и популизмом

По всей видимости, отмечает Reuters, эти слова Меркель были ответом президенту США Трампу и его идее "Америка прежде всего", хотя имен она не называла

Ответом на вызовы мировой глобализации и цифровой революции должна стать открытость, а не популизм, поляризация или изоляция. Об этом в своей речи в городе Вюрцбург заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет американское агентство Reuters.

"Считаю, через четверть века после объединения Германии и после окончания холодной войны новая историческая эра, вероятно, придет на смену старой", - сказала она.

Несмотря на то, что в речи Меркель не называла имён и не упомянула президента США Дональда Трампа, который ранее неоднократно высказывался в духе "Америка прежде всего", ее ремарки "являются полной противоположностью его обещаниям", отмечает источник. Агентство напоминает, что при Трампе США намерены выйти из многосторонних торговых соглашений, также его администрация якобы собирается пресечь нелегальную иммиграцию латиноамериканцев и мусульман.

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Трамп неоднократно подвергал критике миграционную политику властей ФРГ, назвав решение о приеме более миллиона беженцев "ужасной ошибкой" Меркель.

"Мы никуда не придем, пытаясь решать проблемы при помощи поляризации и популизма. Нам нужно продемонстрировать, что мы преданы базовым принципам нашей нации", - отметила канцлер.

Германский лидер выразила убеждение, что несмотря на мечты некоторых о "возвращении к маленькому миру", правильный ответ - не изоляция, а открытость.

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Меркель рассчитывает провести первую встречу с Трампом в конце мая на полях саммита стран G7 в Италии. Вторая встреча должна состояться в июле в Гамбурге на саммите Большой двадцатки, в которой Германия председательствует в этом году.

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