В порту Лиссабона паром врезался в причал: есть пострадавшие

В Лиссабоне паром столкнулся с причалом, в результате чего пострадали более 30 человек. Пассажиры получили несерьезные травмы

В результате столкновения пассажирского парома с причалом в Лиссабоне травмы различной степени тяжести получили 34 человека. Об этом сообщает местное издание Diario de Noticias со ссылкой морскую полицию.

Отмечается, что причиной аварии, вероятно, стал сильный туман. Очевидцы же говорят о явном не соблюдении скорости со стороны капитана.

Корабль, на борту которого находился 561 человек, прибывал в португальскую столицу из города Баррейру. Судно столкнулось с причалом в районе Дворцовой площади.

По словам капитана лиссабонского порта, 34 человека получили ранения, 23 из них были доставлены в больницу.

"Только один человек пострадал серьезно, все остальные были госпитализированы в качестве меры предосторожности", - отметили чиновники.

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