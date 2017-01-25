ВВС США отреагировали на пролет вокруг Японии российских Ту-95

Североамериканское командование воздушно-космической обороны решило поднять уровень боеготовности после провокаций со стороны России

Во вторник, 24 января, два российских бомбардировщика Ту-95 облетели Японию. В ответ Япония подняла свои истребители, а Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) повысило уровень боеготовности. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на два источника в Пентагоне.

NORAD подняло уровень боеготовности до четвертого уровня из пяти возможных. Это значит, что ВВС США расположат дополнительный экипаж заправщика, который будет готов дозаправить японские истребители в случае необходимости.

Российские бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве. Провокация произошла после того, как Пентагон сообщил о предстоящем визите министра обороны Джейма Маттиса в Японию и Южную Корею.



Третий Ту-95 вылетел из базы на востоке России, но только выполнят роль "коммуникационного ретранслятора" - передавал сигнал между двумя бомбардировщиками.

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