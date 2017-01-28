AdiosProductosGringos: в Мексике бойкотируют McDonald's и Walmart
Мексиканцы в соцсетях начали кампанию по бойкоту американских товаров из-за указа президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает ВВС.
Призывы к бойкоту размещаются с хэштегом #AdiosProductosGringos.
В частности, мексиканцев призывают бойкотировать продукцию и услуги McDonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний.
Сеть кофеен Starbucks уже отреагировала на это событие. Компания напомнила, что инвестировала миллионы долларов в экономику Мексики и создала 7 тысяч рабочих мест по всей стране.
В Starbucks подчеркивают, что сетью кофеен в Мексике управляет мексиканская компания Alsea. Кроме того, в кофейнях компании во всем мире продается кофе мексиканского производства.
25 января сообщалось, что президент Дональд Трамп все же намерен выполнить одно из наиболее скандальных предвыборных обещаний - построить стену на границе США и Мексики. В ответ на такое решение президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил запланированный на 31 января визит в Вашингтон.
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