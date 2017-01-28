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В ООН призывают Трампа разрешить въезд беженецев в США

28.01.2017 11:59
Трамп на четыре месяца запретил въезд беженцев в США - он считает, что это должно помочь защитить американцев от террористических атак
В ООН призывают Трампа разрешить въезд беженецев в США
Дональд Трамп (фото - EPA)

Агенство по делам беженцев ООН и Международная организация по миграции призвала президента США Дональда Трампа продолжать впускать в страну беженцев. Об этом сообщает Reuters.

Организации призвали разрешать въезд в Соединенные Штаты людям, которые бегут от войны и преследования. 

"Нужды беженцев и мигрантов еще никогда не были больше, и программа переселения США одна из важнейших в мире", - говорится в заявлении. 

27 января Трамп на четыре месяца запретил въезд беженцам и временно - путешественникам из Сирии и шести других мусульманских стран. По словам президента, это должно помочь защитить американцев от террористических атак. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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