В ООН призывают Трампа разрешить въезд беженецев в США

Трамп на четыре месяца запретил въезд беженцев в США - он считает, что это должно помочь защитить американцев от террористических атак

Агенство по делам беженцев ООН и Международная организация по миграции призвала президента США Дональда Трампа продолжать впускать в страну беженцев. Об этом сообщает Reuters.



Организации призвали разрешать въезд в Соединенные Штаты людям, которые бегут от войны и преследования.



"Нужды беженцев и мигрантов еще никогда не были больше, и программа переселения США одна из важнейших в мире", - говорится в заявлении.



27 января Трамп на четыре месяца запретил въезд беженцам и временно - путешественникам из Сирии и шести других мусульманских стран. По словам президента, это должно помочь защитить американцев от террористических атак.

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