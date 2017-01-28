Google призвал сотрудников вернуться в США из-за указа Трампа
Интернет-компания Google призвала своих сотрудников, которые находятся за пределами США, вернуться в страну как можно скорее из-за указа президента США Дональда Трампа об ограничении иммиграции. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на свои источники.
В компании опасаются, что сотрудники могут не успеть вернуться до того, как вступит в силу указ, ограничивающий въезд иммигрантов в США.
В компании полагают, что от этой директивы могут пострадать более 100 сотрудников компании.
Официально Google не комментирует сообщение о необходимости скорейшего возвращения сотрудников. Однако копия сообщения также оказалась в распоряжении агентства Bloomberg.
"Больно смотреть, как из-за этого указа президента наши коллеги несут личные потери", - говорится в сообщении генерального директора компании Сундара Пичаи.
В пресс-службе компании агентству сообщили, что обеспокоены этим указом Трампа и любыми другими предложениями, которые накладывают ограничения на сотрудников компании и их семьи.
В компании опасаются, что новый указ также может создать барьеры для привлечения талантливых специалистов из других стран в США.
Многие технологические компании лоббировали смягчение ограничений на приезд иммигрантов в страну.
В пятницу Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию из мусульманских стран. Возмущение этим указом уже выразил основатель Facebook Марк Цукерберг.
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