В США в суд подали иски из-за ограничения въезда мусульман

В федеральный суд в Бруклине подан иск от имени двух иракцев, которых задержали в аэропорту Нью-Йорка после запрета на въезд граждан 7 исламских стран

Юристы из иммиграционных организаций и Американского союза защиты гражданских свобод подали в иск в федеральный суд в Бруклине от имени двух иракцев - одного бывшего работника правительства США и мужа бывшего офицера безопасности США. Двое мужчин имели визы для въезда в США, но были задержаны в пятницу вечером в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке через несколько часов после распоряжения президента США Дональда Трампа об ограничении въезда из семи мусульманских стран. Об этом сообщает Reuters





Мана Йегани, иммиграционный адвокат в Хьюстоне, сотрудничающая с Американской ассоциацией иммиграционных адвокатов сообщила, что вместе с коллегами работала всю ночь, принимая звонки от путешественников со студенческими и рабочими визами, которым было отказано во въезде в США.





Кроме того, владельцев Green card задерживали и допрашивали в течение нескольких часов. Путешественников с двойным гражданством Ирана и Канады не допускали на борт самолетов. "Это люди, которые приезжают на законных основаниях. У них есть рабочие места здесь, и у них есть транспортные средства здесь", - заявила Йегани.





В пятницу Трамп подписал указ, которым ограничил въезд из семи мусульманских стран. Возмущение этим указом уже выразил основатель Facebook Марк Цукерберг. Интернет-компания Google призвала своих сотрудников, которые находятся за пределами США, вернуться в страну как можно скорее из-за этого указа.





Пятерым пассажирам из Ирака и одному из Йемена было отказано в посадке на рейс EgyptAir из Каира в Нью-Йорк в субботу после подписания Трампом указа.

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