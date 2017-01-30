Парламент Ирака проголосовал за запрет въезда американцев - СМИ

Иракские парламентарии обязали правительство ввести симметричные меры по запрету въезда в страну для граждан США

Парламент Ирака проголосовал в понедельник за то, чтобы призвать правительство принять ответный запрет на въезд американцев в Ирак, если президент США Дональд Трамп не откажется от своего решения запретить въезд иракцам. Об этом сообщает AFP со ссылкой на одного из иракских парламентариев Хакима аль-Замили.

Другой депутат, Садик аль-Лаван, подтвердил, что "голосование было за призыв к правительству", чтобы ввести в действие ответные меры.

"Мы против этой позиции со стороны новой администрации", - сказал Лаван. "Мы надеемся, что американская администрация пересмотрит это решение..." - добавил он.

Как сообщает Associated Press, это решение является обязательным для иракского правительства.



Однако не понятно, как этот запрет будет применяться к американским военнослужащим, неправительственным и гуманитарным работникам, нефтяным компаниям и другим американцам, ведущим бизнес в Ираке, пишет агентство.

28 января Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из мусульманских стран.

Этот указ уже раскритиковали канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Великобритании Тереза Мэй и другие мировые лидеры и политики.

29 января федеральная судья Энн Доннелли частично приостановила действие указа.

Министерство нацбезопасности США заявило, что будет подчиняться распоряжению суда, временно запрещающему высылку из США иммигрантов из семи мусульманских стран, однако указ, запрещающий им въезд в страну, остается в силе.

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