Правительство Сирии опровергло информацию о болезни Асада
30.01.2017 19:13
В сирийском правительстве заявили, что президент страны находится в отличном состоянии
Башар Асад (фото - ЕРА)
Сирийское правительство опровергает слухи о том, что президент Башар Асад тяжело болен. Там сообщили, что он "исполняет свои обязанности вполне нормально", передает Reuters.
"Правительство отрицает все эти сообщения. Президент Асад находится в отличном состоянии", - говорится в сообщении.
Сегодня издание The Dailysabah со ссылкой на журналиста Фейсал аль-Касема сообщило, что Асад в результате инсульта находится в критическом состоянии.
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