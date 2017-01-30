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Правительство Сирии опровергло информацию о болезни Асада

30.01.2017 19:13
В сирийском правительстве заявили, что президент страны находится в отличном состоянии
Правительство Сирии опровергло информацию о болезни Асада
Башар Асад (фото - ЕРА)

Сирийское правительство опровергает слухи о том, что президент Башар Асад тяжело болен. Там сообщили, что он "исполняет свои обязанности вполне нормально", передает Reuters.

"Правительство отрицает все эти сообщения. Президент Асад находится в отличном состоянии", - говорится в сообщении.

Сегодня издание The Dailysabah со ссылкой на журналиста Фейсал аль-Касема сообщило, что Асад в результате инсульта находится в критическом состоянии. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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