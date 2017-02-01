Россиян завлекают поднимать целину на Дальнем Востоке: дают землю

С сегодняшнего дня россиянам обещают право бесплатно взять в личное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Об этом, ссылаясь на заявления должностных лиц РФ, сообщает служба Би-би-си.

Закон позволяет любому гражданину России единожды получить бесплатно участок площадью 100 соток на Дальнем Востоке под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность.

"Всего на Дальнем Востоке 610 миллионов гектаров, а та территория, которую мы уже, так скажем, почистили и можем предоставлять гражданам, это 180 миллионов гектаров. Даже исходя из сегодняшних 180 миллионов гектаров, если каждый гражданин России получит по гектару, земли хватит", - сказал вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

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Выбрать участок можно самостоятельно на специальном сайте программы "Дальневосточный гектар". По данным сайта, уже подано более 43 тысяч заявок на землю и более четырех тысяч участков уже отданы в пользование.

Если получивший в пользование гектар земли гражданин не будет ее использовать, участок изымут.

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