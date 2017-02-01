Дипломаты США выступили против антииммигрантского указа - Госдеп

Американские дипломаты со всего мира настаивают, что новые иммиграционные ограничения ухудшат отношения с мусульманскими странами

Государственный департамент США подтвердил, что около 900 американских дипломатов со всего мира протестуют из-за временных иммиграционных ограничений, введенных президентом Дональдом Трампом для семи преимущественно мусульманских стран. Об этом сообщает Радио Свобода.

Издание сообщает, что свое несогласие с официальной политикой дипломаты выразили с помощью отправки писем в системе, предназначенной для внутреннего пользования.

Дипломаты настаивают, что новые иммиграционные ограничения ухудшат отношения с мусульманскими странами и будут разжигать антиамериканские настроения.

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28 января Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из мусульманских стран.

Этот указ уже раскритиковали канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Великобритании Тереза Мэй и другие мировые лидеры и политики. 29 января федеральная судья Энн Доннелли частично приостановила действие указа. Министерство нацбезопасности США заявило, что будет подчиняться распоряжению суда, временно запрещающему высылку из США иммигрантов из семи мусульманских стран, однако указ, запрещающий им въезд в страну, остается в силе.

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