USD:  27.10  27.62   EUR:  29.03  29.86  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Лукашенко побил рекорд по продолжительности пресс-конференции

03.02.2017 18:01
Пресс-конференция президента Беларуси продолжалась 7 часов и 21 минуту
Лукашенко побил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Сегодняшняя пресс-конференция президента Беларуси Александра Лукашенко продолжалась 7 часов и 21 минуту. Это самая продолжительная пресс-конференция за все время его президентства, сообщает ВВС.

На "Большой разговор с президентом" были приглашены около 50 журналистов.

В ходе пресс-конференции Лукашенко среди прочего обвинил Россию в нарушении международных договоренностей из-за установления пограничных зон и рассказал, что не подписал таможенный кодекс Евразийского экономического союза, поскольку "...многое, что должно было быть, не работает".

Кроме того, Лукашенко напомнил, что Россия обещала Беларуси компенсировать высокие цены на газ и предложил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствие поставкам белорусского продовольствия в Россию.

Предыдущий рекорд по длительности общения с журналистами Лукашенко поставил в 2015 году - тогда его пресс-конференция длилась 7 часов и 7 минут.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 