В ФРГ в 2016 почти тысячу раз нападали на центры для мигрантов

За прошлый год в ФРГ было совершено 970 нападений на общежития для мигрантов. В МВД говорят о тенденции к заметному сокращению подобных преступлений

В 2016 году в Германии было совершено 970 нападений на общежития для беженцев. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщило министерство внутренних дел ФРГ, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что в 2015 году было зафиксировано 1031 подобное правонарушение.

Количество нападений "по-прежнему пугающе велико", но в течение года "наметилась тенденция к значительному уменьшению" числа таких преступлений, сообщил представитель МВД Германии Йоханнес Димрот.

В первом квартале было совершено 459 правонарушений такого рода, во втором - 237, в третьем - 158, а в четвертом отмечено всего 116 нападений на общежития для мигрантов.

Помимо этого, в ФРГ было совершено 2396 правонарушений в отношении беженцев за пределами общежитий, отметил Димрот.

Здесь также наблюдается тренд к сокращению количества нападений в течение года, отметили в ведомстве. Аналогичной статистикой за 2015 год МВД не располагает.

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