В Европарламенте выступили против кандидатуры посла США в ЕС

Лидеры 3 главных проевропейских в Европарламенте обратились к президенту Евросовета Дональду Туску с просьбой пересмотреть кандидатуру посла США в ЕС

Три главные проевропейские группы в Европарламенте - правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), Социалисты и демократы (S&D), и либеральная ALDE заявили, что Евросоюз должен отказать США в назначении Теда Маллока послом в ЕС. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на EurActiv.

Руководитель группы ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер и его коллега из ALDE Ги Верхофстадт направили письмо президенту Евросовета Дональду Туску, в котором призвали отказать в назначении Маллока.

Вебер и Верхофстадт процитировали высказывания Маллока, который заявил о намерении "обуздать блок", так же как СССР был свергнут в начале 1990-х годов.

Кроме того, на прошлой неделе Маллок заявил, что единую европейскую валюту ожидает крах в течение ближайших 18 месяцев.

"Эти заявления показывают запредельные злопыхательство по поводу ценностей, определяющих этот Европейский Союз. От имени нашей политической группы в Европейском парламенте мы призываем вас не принимать полномочия по аккредитации господина Маллока, он не должен быть предложен в качестве посла США в ЕС", - говорится в письме.

Страна, которая хочет назначить посла, должна запросить так называемый агреман от принимающей страны.

В случае с ЕС, страны просят агреман у президента Евросовета и все 28 стран должны дать свое согласие. Пока что США не направляли запрос с просьбой дать агреман для нового посла в ЕС.

Посол США в ЕС Энтони Гарднер покинул свою должность в январе сразу после инаугурации Дональда Трампа.

Отмечается, что хоть это и не подтверждено официально, практически все обозреватели убеждены, что Трамп хочет назначить Маллока послом в ЕС.

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