Иран не пустил сборную США по борьбе на чемпионат мира-2017

Присутствие сборной США на чемпионате мира в Иране было отвергнуто специальным комитетом

Иран отказал сборной США по борьбе в участии на чемпионате мира в 2017 году, который пройдет в городе Керманшах. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми, передает иранское агентство IRNA.

Присутствие сборной США на чемпионате мира в Иране было рассмотрено в специальном комитете, который выступил против участия команды после проведения необходимых исследований.

По словам Касеми, в связи с политикой нового президента США Дональда Трампа, МИД Ирана был вынужден выступить против въезда в страну сборной США по борьбе.

3 февраля Министерство финансов США ввело санкции против 13 физических лиц и 12 компаний в связи с испытанием Ираном новой баллистической ракеты.

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