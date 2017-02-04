Суд приостановил действие скандального указа Трампа

Действие указа приостановлено по всей стране

Федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон) приостановил действие указа президента США Дональда Трампа о запрете въезда в штаты граждан семи мусульманских стран. Действие указа приостановлено по всей стране до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой. Об этом сообщает Би-би-си.

В исковом заявлении местная прокуратура требует признать основные положения указа неконституционными и отменить его.

Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, комментируя решение приостановить действие указа, назвал его свидетельством торжества закона в США. Он добавил, что теперь люди, попавшие под действие указа, снова смогут обращаться за визами.

28 января Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из мусульманских стран. Это решение президента США раскритиковали европейские лидеры и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Протесты против указа поддержал также экс-президент США Барак Обама.

31 января власти штата Вашингтон подали в суд на Трампа из-за его антимиграционного указа.

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