Таможня США вернула прежний порядок въезда иностранцев в страну
Американская Таможенно-пограничная служба сообщила американским авиакомпаниям, что они могут снова пускать на рейсы граждан стран, которым временно был запрещен въезд в США согласно указу Трампа. Об этом сообщает Reuters.
Заявление было сделано после того, как Федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон) приостановил действие указа президента Трампа о запрете въезда в штаты граждан семи мусульманских стран.
Авиакомпаниям сказали работать так, как и до указа.
Qatar Airways уже заявила, что приступает к посадке пассажиров с визами или грин-картами на борт.
28 января Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из мусульманских стран.
31 января власти штата Вашингтон подали в суд на Трампа из-за его антимиграционного указа.
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