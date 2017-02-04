Таможня США вернула прежний порядок въезда иностранцев в страну

Авиакомпаниям разрешили посадку на борт граждан семи мусульманских стран, у которых есть виза или грин-карта

Американская Таможенно-пограничная служба сообщила американским авиакомпаниям, что они могут снова пускать на рейсы граждан стран, которым временно был запрещен въезд в США согласно указу Трампа. Об этом сообщает Reuters.



Заявление было сделано после того, как Федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон) приостановил действие указа президента Трампа о запрете въезда в штаты граждан семи мусульманских стран.



Авиакомпаниям сказали работать так, как и до указа.

Qatar Airways уже заявила, что приступает к посадке пассажиров с визами или грин-картами на борт.



28 января Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из мусульманских стран.