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Таможня США вернула прежний порядок въезда иностранцев в страну

04.02.2017 13:03
Авиакомпаниям разрешили посадку на борт граждан семи мусульманских стран, у которых есть виза или грин-карта
Таможня США вернула прежний порядок въезда иностранцев в страну
Фото: EPA

Американская Таможенно-пограничная служба сообщила американским авиакомпаниям, что они могут снова пускать на рейсы граждан стран, которым временно был запрещен въезд в США согласно указу Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Заявление было сделано после того, как Федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон) приостановил действие указа президента Трампа о запрете въезда в штаты граждан семи мусульманских стран. 

Авиакомпаниям сказали работать так, как и до указа. 

Qatar Airways уже заявила, что приступает к посадке пассажиров с визами или грин-картами на борт.

28 января Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из мусульманских стран. 

31 января власти штата Вашингтон подали в суд на Трампа из-за его антимиграционного указа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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