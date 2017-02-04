USD:  27.10  27.62   EUR:  29.03  29.86  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

ООН сняла санкции с афганского полевого командира Хекматияра

04.02.2017 14:00
Кабул рассчитывает на сотрудничество с Хекматияром и его партией, чтобы убедить талибов отказаться от вооруженного сопротивления
ООН сняла санкции с афганского полевого командира Хекматияра
Гельбеддина Хекматияра (фото - EPA)

Совет безопасности ООН отменил санкции против афганского полевого командира Гельбеддина Хекматияра. Об этом сообщает Радио Свобода

Хекматияр может вернуться в Афганистан. Ему разморозили банковские счета, отменили запрет на поездки за границу и на операции с оружием.

Решение Собвеза ООН стало ответом на просьбу правительства Афганистана. В Кабуле рассматривают возможности для мирного соглашения с командиром и его партией Хезб-е-Ислами. 

Правозащитники считают Хекматияра ответственным за экстремистскую деятельность во время гражданской войны в 1990-х. Кабул рассчитывает, что сотрудничество поможет убедить талибов отказаться от вооруженного сопротивления и включится в политический процесс. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 