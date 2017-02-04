ООН сняла санкции с афганского полевого командира Хекматияра

Кабул рассчитывает на сотрудничество с Хекматияром и его партией, чтобы убедить талибов отказаться от вооруженного сопротивления

Совет безопасности ООН отменил санкции против афганского полевого командира Гельбеддина Хекматияра. Об этом сообщает Радио Свобода.



Хекматияр может вернуться в Афганистан. Ему разморозили банковские счета, отменили запрет на поездки за границу и на операции с оружием.



Решение Собвеза ООН стало ответом на просьбу правительства Афганистана. В Кабуле рассматривают возможности для мирного соглашения с командиром и его партией Хезб-е-Ислами.



Правозащитники считают Хекматияра ответственным за экстремистскую деятельность во время гражданской войны в 1990-х. Кабул рассчитывает, что сотрудничество поможет убедить талибов отказаться от вооруженного сопротивления и включится в политический процесс.

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